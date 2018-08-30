Останній день літа в Україні буде теплим



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30 серпня зранку температура води в Чорному та Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва - 23°

Найближчої доби, 31 серпня, в полі підвищеного атмосферного тиску у більшості областей України очікується суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

«Південно-східна частина України залишиться в жаркій повітряній масі, північно-західна частина - в теплому повітрі з приємною ранковою свіжістю», - йдеться в повідомленні.

У більшості регіонів у п'ятницю опадів не буде, лише вдень у Закарпатській, Львівській та Волинській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 3-8 м/с. Температура в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях уночі 10-15°, удень 24-29°; на решті території вночі 16-21°, вдень 30-35°.

У Києві цього дня - без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 31 серпня найвища температура вдень була 33,4° у 1908 році, а найнижча - уночі 5,4° у 1966 році.

У суботу, 1 вересня, майже на всій території України без опадів, лише вдень у Карпатах та Закарпатті очікуються окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°, у північних областях 10-15°; удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 26-31°, на решті території - 31-36°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 26-28°.

30 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва - 23°.

Джерело: Інтерфакс-Україна