Президент Чехії зустрівся з проросійськими кримськими татарами і назвав Крим частиною РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проросійський президент Чехії Мілош Земан

Запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів

Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Denik N.

Представниця маргінальної організації «Къырым бирлиги» Таміла Німетуллаєва відвідала 28 жовтня урочисте прийняття у президентському палаці з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини.

Ця організація, як зазначає видання, відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. Водночас вона не визнана у ЄС.

«ЄС та його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдопредставниками кримських татар і не мали стосунків з ними. Для ЄС законними представниками є представники меджлісу та ряду інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні», - розповів колишній пресаташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

Організація негайно використала свою участь в урочистому прийнятті у президента Чехії.

«Президент Чехії Мілош Земан — європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка - дружня нашій країні держава. «Къырым бирлиги» дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День Народження Чеської Республіки» - йдеться у повідомленні організації у Facebook, додані також фотографії з заходу, зокрема, зображення Німетуллаєвої з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем.

У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представників саме цієї організації запросили на святкування.

Водночас речник президента Їржі Овчачек не став заперечувати твердження про те, що Земан визнав Крим частиною Росії.

«Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад», - сказав Овчачек.

Міністр закордонних справ Томаш Петршичек виступив проти запрошення прокремлівських активістів: «Особисто я, наприклад, не запрошував би таких осіб на офіційний захід, який організовує міністерство закордонних справ». Він додав, що у питанні запрошень на прийом у президентський палац, як правило, консультації з зовнішньополітичним відомством не ведуться.

Видання також з'ясувало, що запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів.