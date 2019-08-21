Острів ляльок у Мехіко назвали найстрахітливішим місцем у світі



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Острів ляльок приваблює туристів тим, що він навіює жах

Названа найстрашніша туристична пам'ятка

Фахівці назвали найбільш моторошну туристичну визначну пам'ятку у світі. Про це повідомляє The Sun.

Нею визнаний Острів ляльок недалеко від мексиканського Мехіко. За легендою, священник Хуліан Сантана Баррера жив на острові і якось почув крик дівчини. Коли чоловік прибіг на звук, її вже не було, а в воді плавала лялька.

Священник повісив іграшку на дерево в пам'ять про загиблу. Аж до своєї смерті в 2001 році Баррера стверджував, що знаходив у воді ляльок. Він вішав їх на дерева, щоб заспокоїти привид потонулої дівчини, що досі блукає островом.

Крім священника, на острові більше ніхто не жив, тому довести або спростувати його історію ніхто не може. Туристи почали масово приїжджати на острів, усіяний тисячами ляльок, попри його похмурість.

Напередодні повідомлялося, що Київ внесли у топ-50 найбільш дружніх міст.

Київ опинився у списку на 45-й позиції, обігнавши Рим, Берлін і Нью-Йорк. Також писалося про те, що Forbes порадив туристам їхати до Києва замість Парижа.

До слова, аеропорт «Бориспіль» знову очолив європейський рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за рівнем пасажиропотоку.