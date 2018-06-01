Організатор «вбивства» Бабченка заявив, що оточення Пашинського фінансується з фонду Путіна

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Фото: Главком Нардеп Сергій Пашинський

За словами Германа, партія «Розумна сила» та оточення Сергія Пашинського начебто отримували гроші з особистого фонду Путіна

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу у справі про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка підозрюваний Борис Герман підтвердив, що домовлявся з людьми з РФ про терористичну діяльність.

За словами Германа, його товариш, колишній громадянин України, який проживає в Москві, В'ячеслав Півоварник працює в приватному фонді президента Російської Федерації Володимира Путіна.

«Він відповідає за організацію терористичних актів на території України. Я пішов у контррозвідку і розповів їм цю інформацію. У СБУ дуже багато «кротів», в контррозвідці їх набагато менше, про цю операцію знає всього кілька людей», - розповів підозрюваний.

За словами підозрюваного, в Україні є зараз близько 100 кілерів - вихідців з Донецької та Луганської областей, які нібито працюють на РФ і «не мають моральних принципів і таким чином заробляють на життя». І ніби за час його співпраці з контррозвідкою ним особисто було виявлено багато способів доставки грошей на територію України з особистого фонду Путіна для повалення влади в Україні.

«Є у нас така партія «Розумна сила». Вона отримує звідти гроші, також в оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цим фондом Путіна. Не знаю, чи фінансується звідти сам Пашинський. Це треба з’ясовувати», - заявив Герман.

Під час засідання суду представник обвинувачення заявив, що прокуратурою буде встановлено за чиїми вказівки діяв підозрюваний.

До слова, нардеп Мустафа Найєм вказав на те, що свідчення стосовно нардепа Сергія Пашинського Герман давав під присягою.

«Я правильно розумію, що СБУ, ГПУ і Нацполіція вже почали негласні слідчі заходи по перевірці цього факту?», - написав Найєм у Facebook.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Адвокат підозрюваного в організації «вбивства» Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: Еспресо ТВ