Отруєння дітей на Львівщині: п’ятеро доправлені до лікарні

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У малюків діагностували гострий гастроентероколіт - лікарі

На Львівщині п'ятеро вихованців дитсадка потрапили до інфекційної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт». Про це повідомив департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«Напередодні надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про госпіталізацію в період з 16 травня по 21 травня в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні п'яти дітей, які відвідували та харчувалися в ДНЗ №7 міста Сокаль. У малюків діагностували гострий гастроентероколіт», – йдеться у повідомленні.

Наразі стан пацієнтів задовільний. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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