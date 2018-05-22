Масове отруєння дітей у Миколаєві: лікарі розповіли про стан госпіталізованих

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фото: 5 канал

У дітей, які перебувають у лікарні, медики констатують наявність стабільно позитивної динаміки

У стані здоров'я дітей, які вчора, 21 травня, постраждали в результаті розпилювання невідомого газу в школі №6 Миколаєва, спостерігається стабільно позитивна динаміка. Про це повідомив прес-секретар Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев.

Він нагадав, що вчора вранці в обласний центр екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення зі школи №6 Миколаєва. Діти масово скаржилися на погане самопочуття - першіння в горлі, нудоту, утруднене дихання та запаморочення.

«Одна з бригад швидкої медичної допомоги продовжувала чергування біля школи протягом дня. За добу на місце виїжджали сім бригад «швидкої», оперативно надавали професійну медичну допомогу і при необхідності проводили госпіталізацію постраждалих. Дітей було госпіталізовано до закладу охорони здоров'я для діагностики та допомоги. Загроз життю дітей не встановлено», - повідомив Юрій Багрянцев.

Всі діти пройшли повне обстеження згідно з протоколами надання медичної допомоги. Вчора ввечері, близько 20:00 стало відомо, що в лікарні знаходиться 29. Інших дітей виписали в задовільному стані.

«У дітей, які перебувають у лікарні, лікарі констатують наявність стабільно позитивної динаміки. Повне обстеження показало відсутність будь-яких патологій, які загрожують життю і здоров'ю. Вже завтра ввечері (якщо стан здоров'я різко не погіршиться), діти будуть виписані з лікарні», - повідомив Багрянцев.

Щодо двох дітей, які перебували в реанімації, то їхній стан здоров'я також має позитивну динаміку. Пацієнти перебувають під постійним медичним наглядом.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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