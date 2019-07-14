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    Отруєння дітей на Одещині: у лікарнях залишаються 15 осіб

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    Отруєння дітей на Одещині: у лікарнях залишаються 15 осіб

    На лікарняних ліжках залишаються 14 дітей

    У лікувальних установах Одеської області залишаються 15 осіб, з яких - 14 дітей, що отруїлися в таборі смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 годину 14 липня в лікувальних закладах перебуває 15 осіб (з них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - розповіли рятувальники.

    Раніше повідомлялося, що в дитячому таборі «Медик-2» у Білгород-Дністровському районі Одеської області отруїлися 60 осіб, з низ 54 - діти. Щоб встановити, за яких умов отруїлися діти, почали санітарно-епідеміологічне розслідування.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей».

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