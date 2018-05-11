Отруєння у черкаській школі: результати аналізів декількох учнів погіршилися

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До лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та 4 вчителя

У лікарнях — Черкаській дитячій обласній і Черкаcькій обласній — досі перебувають 36 людей

Кілька дітей з госпіталізованих учнів ЗОШ №8 міста Черкаси потребують додаткового обстеження. Їхні аналізи змінилися під час перебування в стаціонарі.

Про це повідомив головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький.

«Там є невеликі зміни в сечі і біохімічних показниках крові. Будуть залучатися спеціалісти нефрологи, кардіологи, гепатологи, гастроентерологи, які будуть далі їх лікувати. Спочатку у всіх були нормальні показники, наскільки я знаю, а зараз не у всіх, а у декількох дітей. Десь поступило по швидкій допомозі 107 дітей», — сказав Кондрацький.

Усі проби повітря, ґрунту, питної води з кулера в нормі, повідомили у прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Та офіційна причина масового отруєння наразі невідома.

«За результатами лабораторних досліджень, проведених Черкаською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби, у пробах ґрунту, води питної з водопровідної мережі та з кулерів відхилень від гігієнічних нормативів не виявлено, за виключенням вмісту алюмінію у 1-й з 4-х відібраних проб питної води з централізованого водопостачання», — зазначили у службі.

У лікарнях — Черкаській дитячій обласній і Черкаcькій обласній — досі перебувають 36 людей: 32 дітей і 4 дорослих.

За словами директорки школи Тетяни Саєнко, заняття мають відновитися 14 травня.

«Плануємо відкритися у понеділок. Стан дітей задовільний, вони проходять лікування. Звичайно, це лікування не може бути одноденним. Але, за нашими відомостями, зараз 14 дітей всього-на-всього ті, які в лікарні, а інші за заявами батьків просто пішли уже додому», — зауважила директорка.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Джерело: Громадське