Німецький інститут токсикології з'ясовуватиме причини отруєння черкаських школярів

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Отруєння дітей у Черкасах

Українські фахівці не змогли виявити небезпечні речовини в школі

Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів під час лінійки в навчальному закладі в Черкасах 8 травня. Відповідні матеріали для повторної експертизи вже передали до столиці, звідки їх відправлять до німецької клініки.

«Аналізи будуть передані в Німеччину. Інститут токсикології взявся за повторне обстеження. Ми їм даємо симптоми, які характерні для отруєння, аналізи, і вони будуть це досліджувати», – сказав головний лікар дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Надзвичайники для отримання більш точних аналізів запросили до співпраці спеціальний підрозділ хімічного захисту із прикордонного центру. Втім, їхня експертиза, так само як і дослідження рятувальників та медиків, нічого не виявила. Усі показники у нормі.

«Держпрофспілка міста Києва вважає, що це формальдегід, який використовується для меблів. Але лабораторні дані, які нам дали, не підтверджують, що це саме він. Версій є багато, але основної, яка спричинила отруєння, немає. Тут симптоми та клініка зовсім інші, і вони пов’язані з аерозольним розпиленням речовин», – додав Кондрацький.

«По аміаку, азоту, сірчаним речовинам, горючим газам – немає таких небезпечних речовин на цьому місці. Це означає, що речовина, яка там була, нетоксична та неотруйна. І наші діти у безпеці», – наголосив речник ДСНС області Костянтин Проценко.

Нині стан дітей у межах норми. Із лікарні по обіді виписали 22-х школярів. У палатах залишається ще 32 дитини і 4 дорослих. Школу, де отруїлись учні зачинено, доки експерти не з’ясують причини масової недуги дітей.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Джерело: zik.ua