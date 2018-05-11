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    Отруєння у черкаській школі: у Мінприроди розказали, які проби досліджують

    • Сьогодні, 14:50
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    Також було проведено радіологічні виміри на території школи та у приміщенні будівлі

    Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Черкаської області відібрали проби грунтів та стічних вод з каналізаційних колодязів біля школи №8 міста Черкаси, де відбулося масове отруєння учнів.

    Про це 11 травня повідомляє прес-служба Міністерства екології та природніх ресурсів України.

    «Наразі тривають лабораторні дослідження відібраних проб», - заявили у Міністерстві.

    Зазначається, що також спеціалістами відділу екологічного та радіологічного контролю проведено радіологічні виміри  на території школи та у приміщенні будівлі. «Перевищення радіаційного фону не виявлено», - підкреслили у відомстві.

    Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

    На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

    За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

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