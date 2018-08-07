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    Здоров'я

    На Львівщині в готелі отруїлося 17 постояльців

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    На Львівщині в готелі отруїлося 17 постояльців

    Переважна більшість потерпілих - діти

    У Львівській області з отруєнням шпиталізували 17 осіб-постояльців одного з готелів. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

    Згідно з повідомленням, інцидент стався напередодні пізно ввечері у с. Раковець.

    «У період з 21:58 до 23:55 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступили повідомлення про госпіталізацію у стані середньої важкості до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 17-ти пацієнтів із попереднім діагнозом ХТІ (харчова токсикоз-інфекція), із них 16 дітей (2001 – 2006 року народження), що зупинились та харчувались в готелі «Джем Раковець», - наголошується у повідомленні.

    При цьому додається, що всі шпиталізовані - мешканці Шепетівського району Хмельницької області.

    Наразі потерпілі проходять комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ.

    Обставини події встановлюються.

     

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