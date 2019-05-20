Отруйники Скрипалів отримали таємний дзвінок після нападу – Guardian



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року у Солсбері

Боширов і Петров чекали новин про те, чи була атака на Скрипалів успішною, пише Guardian з посиланням на джерела

Підозрювані в отруєнні колишнього співробітника Головного управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії після повернення в Лондон з Солсбері в день події отримали таємний телефонний дзвінок, який мав свідчити про успішність операції.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на джерела.

Слідчі на сьогодні розглядають таку версію і збирають всі необхідні дані і докази, які б могли говорити про те, що підозрювані Руслан Боширов і Олександр Петров діяли не одні.

«Одна з теорій полягає в тому, що обидва (Боширов і Петров. – ред.) чекали новин про те, чи була атака успішною, і телефонний дзвінок був сигналом цього. Це могло б бути підтвердженням того, що вони можуть поїхати в аеропорт і покинути Великобританію», - розповів співрозмовник видання.

Поки не встановлено зв'язку цього телефонного дзвінка з іншим офіцером ГУ Генштабу Сергієм Федотовим, якого раніше називали можливим третім учасником операції щодо отруєння Скрипалів. Він, як повідомлялося, прилетів до Лондона з Москви за кілька годин до приїзду Петрова і Боширова. Проте слідчі вказують, що у версії про присутність третьої людини в справі «існує певний ступінь невизначеності».

За даними журналістської групи Bellingcat і видання The Insider, імена Руслан Боширов, Олександр Петров і Сергій Федотов - псевдоніми, які співробітники ГУ Генштабу РФ взяли для проведення операції. Нібито їх справжні імена, з'ясували журналісти, - Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Джерело: Интерфакс