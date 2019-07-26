Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні



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Дельтаплан впав у селі Погорілівка Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Літальний апарат належить місцевому підприємцю

Дельтаплан, який упав у Чернівецькій області, здійснював пробний політ після ремонту.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

«Повідомлення про падіння дельтаплана у селі Погорілівка Заставнівського району надійшло сьогодні, 26 липня, приблизно о пів на 10 годину ранку. Внаслідок падіння постраждали двоє людей. У тяжкому стані їх доставлено до лікарні», - заявили в поліції.

Правоохоронці встановили, що літальний апарат належить місцевому підприємцю та використовувався для обробки полів. Після поточного ремонту дельтаплан здійснював пробний політ.

«Під час падіння апарата травмувалися двоє 51-річних чоловіків. Один з них є майстром, який приїхав з Хмельниччини ремонтувати дельтаплан, інший – місцевий житель», - додали в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області впав дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей.