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    Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні

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    <span>Дельтаплан впав у селі Погорілівка&nbsp;</span> - Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні
    Дельтаплан впав у селі Погорілівка 
    Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

    Літальний апарат належить місцевому підприємцю

    Дельтаплан, який упав у Чернівецькій області, здійснював пробний політ після ремонту.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    «Повідомлення про падіння дельтаплана у селі Погорілівка Заставнівського району надійшло сьогодні, 26 липня, приблизно о пів на 10 годину ранку. Внаслідок падіння постраждали двоє людей. У тяжкому стані їх доставлено до лікарні», - заявили в поліції.

    Правоохоронці встановили, що літальний апарат належить місцевому підприємцю та використовувався для обробки полів. Після поточного ремонту дельтаплан здійснював пробний політ.

    «Під час падіння апарата травмувалися двоє 51-річних чоловіків. Один з них є майстром, який приїхав з Хмельниччини ремонтувати дельтаплан, інший – місцевий житель», - додали в поліції.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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    Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні
    Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні
    Падіння дельтаплана: постраждалі у тяжкому стані в лікарні
    Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області впав дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей.

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