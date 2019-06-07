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    Падіння літака Ан-2 в озеро: двох постраждалих госпіталізували

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    <p><span>Літак впав в озеро на відстані 100 метрів від берега<o:p></o:p></span></p> - Падіння літака Ан-2 в озеро: двох постраждалих госпіталізували

    Літак впав в озеро на відстані 100 метрів від берега

    Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

    Одному із постраждалих вдалось самотужки вибратись з літака та дістатись берега ще до прибуття на місце працівників служби порятунку

    Двох постраждалих внаслідок аварії літака, який упав в одне з озер рибгоспу «Нивки» у Києві, госпіталізували до лікарні.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

    «В результаті падіння літака на території рибгоспу «Нивки» ніхто не загинув. Врятовано двох потерпілих», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на борту судна перебувало троє чоловік. Літак впав в озеро на відстані 100 метрів від берега.

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    Падіння літака Ан-2 в озеро: двох постраждалих госпіталізували
    Падіння літака Ан-2 в озеро: двох постраждалих госпіталізували
    Падіння літака Ан-2 в озеро: двох постраждалих госпіталізували
    Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

    «Одному із постраждалих вдалось самотужки вибратись з літака та дістатись берега ще до прибуття на місце працівників служби порятунку. Як згодом стало відомо, чоловік зумів сповістити про аварію свідків та передати інформацію до служби 101», - розповіли рятувальники.

    Інших двох потерпілих водолази Головного управління деблокували із судна та доставили до берега за допомогою надувного човна та водолазно-рятувального обладнання, повідомили в ДСНС.

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві, рятувальники КМДА, представники правоохоронних органів та медики.

    «На місці й досі залишаються водолази та слідча група. Обставини події та подальша доля літака вирішуються», - додали в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Київській області зник літак Ан-2 з трьома людьми на борту. Згодом стало відомо, що судно впало в озеро поблизу с. Чайка.

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