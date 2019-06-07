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    Події в Україні

    Літак, що сьогодні зник на Київщині, знайшли

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    Причини інцинденту наразі встановлюються - Літак, що сьогодні зник на Київщині, знайшли
    Причини інцинденту наразі встановлюються

    Літак приземлився на озеро в районі санаторію «Перемога», жертв немає

    На Київщині у п’ятницю, 7 червня, зник цивільний літак Ан-2, що злетів з аеродрому «Чайка». Про це повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

    Як зазначається, наразі літак знайшли рятувальники. «Він приземлився на озеро в районі санаторію «Перемога», жертв немає», - йдеться у повідомленні.

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    Представники ДСНС врятували трьох членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку на воду поблизу с. Чайка. 

    Членів екіпажу літака АН-2 передано працівникам швидкої медичної допомоги. Стан здоров’я задовільний.

    Як повідомлялося, у Київській області зник літак з трьома людьми на борту. Причини інциденту наразі не відомі.

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    Літак, що сьогодні зник на Київщині, знайшли
    Літак, що сьогодні зник на Київщині, знайшли
    Літак, що сьогодні зник на Київщині, знайшли

    Нагадаємо, раніше під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, що впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

    Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.

    Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.

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