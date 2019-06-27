Падіння мотодельтаплану на Полтавщині: з’явилися подробиці (фото)



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Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

Падіння мотодельтаплану сталося в полі поблизу с.Підгора

Мотодельтаплан, який розбився на Полтавщині, після падіння не горів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

«Падіння сталося на околиці міста Кобеляки в полі поблизу с.Підгора. Займання внаслідок падіння не відбулося», - розповіли рятувальники.

Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей.

До ліквідації катастрофи були залучені одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.

Раніше в ДСНС України повідомили, що належність дельтаплану, який впав на Полтавщині, та особи загиблих встановлюються.