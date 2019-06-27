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    Падіння мотодельтаплану на Полтавщині: з’явилися подробиці (фото)

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    Падіння мотодельтаплану на Полтавщині: з’явилися подробиці (фото)
    Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Падіння мотодельтаплану сталося в полі поблизу с.Підгора

    Мотодельтаплан, який розбився на Полтавщині, після падіння не горів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

    «Падіння сталося на околиці міста Кобеляки в полі поблизу с.Підгора. Займання внаслідок падіння не відбулося», - розповіли рятувальники.

    Внаслідок надзвичайної  події загинуло двоє людей.

    До ліквідації катастрофи були залучені одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.

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    Падіння мотодельтаплану на Полтавщині: з’явилися подробиці (фото)
    Падіння мотодельтаплану на Полтавщині: з’явилися подробиці (фото)
    Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Раніше в ДСНС України повідомили, що належність дельтаплану, який впав на Полтавщині, та особи загиблих встановлюються.

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