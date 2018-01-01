Падіння ринку віртуальних грошей: 95 зі 100 найпопулярніших криптовалют втрачають позиції

Курс біткоїна за останню добу впав на 9,09%

Криптовалютний ринок показує зниження 95 криптовалют зі 100, капіталізація ринку впала до 520 мільярдів доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap. CoinMarketCap Курс біткоїна за останню добу впав на 9,09%, ефіру - на 9,36%, Bitcoin Cash - 10,61%, Ripple - 6,7%. Це може бути пов'язано з тим, що Південна Корея може змусити



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Курс біткоїна за останню добу впав на 9,09%

Криптовалютний ринок показує зниження 95 криптовалют зі 100, капіталізація ринку впала до 520 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.





CoinMarketCap

Курс біткоїна за останню добу впав на 9,09%, ефіру - на 9,36%, Bitcoin Cash - 10,61%, Ripple - 6,7%.

Це може бути пов'язано з тим, що Південна Корея може змусити криптобіржі обмінюватися даними користувачів з банками. Також влада Південної Кореї хоче ввести відсотковий податок для криптобірж.

Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.

На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.