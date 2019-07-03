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    Падіння учбового літака на Харківщині: ДБР розпочало розслідування (фото)

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    Падіння літака сталося 2 липня - Падіння учбового літака на Харківщині: ДБР розпочало розслідування (фото)
    Падіння літака сталося 2 липня
    Фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

    Під час виконання навчально-тренувального польоту в літаку Л-39 спрацював датчик «пожежа»

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, розслідують обставини падіння учбового літака Л-39 під час навчально-тренувальних польотів.

    Про це 3 липня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «За попередньою інформацією, 2 липня під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил ім.Кожедуба в літаку Л-39 спрацював датчик «пожежа». Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту», - заявили в ДБР.

    Зазначається, що літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області.

    Курсант тілесних ушкоджень внаслідок приземлення не отримав.

    Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального Кодексу України).

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    Падіння учбового літака на Харківщині: ДБР розпочало розслідування (фото)
    Падіння учбового літака на Харківщині: ДБР розпочало розслідування (фото)
    Падіння учбового літака на Харківщині: ДБР розпочало розслідування (фото)
    Фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

    Нагадаємо, в університеті повідомили, що літак L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві «Чугуївський авіаційний ремонтний завод».

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