Падіння військового вертольоту в Туреччині: стало відомо про чотирьох загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед цивільних постраждалих немає Фото: cnnturk.com

Аварія сталася через 34 хвилини після вильоту вертольота

Чотири людини загинули в результаті падіння військового вертольоту в житловому районі на півночі Стамбула у понеділок, 11 лютого.

Про це повідомляє CNN Turk.

Аварія сталася ввечері. Спочатку повідомлялося, що четверо людей на борту отримали травми, і їх доставили до лікарні. Тепер губернатор Стамбула Алі Єрлікая підтвердив загибель всіх, хто був на борту.

Зазначається, що впав американський вертоліт типу UH, аварія сталася через 34 хвилини після вильоту. Серед цивільних постраждалих немає.

Причини падіння поки невідомі, турецька прокуратура вже відкрила розслідування щодо причин інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.

Джерело: Європейська правда