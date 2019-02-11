Поблизу Стамбула впав військовий вертоліт
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Катастрофа сталася 11 лютого
Скріншот з відео
За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців постраждали в результаті аварії вертольота
Біля житлового району провінції Чекмекьой поблизу Стамбула розбився військовий вертоліт.
Про це 11 лютого повідомляє видання Daily Sabah.
За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців, які постраждали в результаті аварії вертольота, були доставлені в лікарню.
Подробиці катастрофи з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.
Також на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.
Джерело: УНН