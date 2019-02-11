Поблизу Стамбула впав військовий вертоліт



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Катастрофа сталася 11 лютого Скріншот з відео

За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців постраждали в результаті аварії вертольота

Біля житлового району провінції Чекмекьой поблизу Стамбула розбився військовий вертоліт.

Про це 11 лютого повідомляє видання Daily Sabah.

За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців, які постраждали в результаті аварії вертольота, були доставлені в лікарню.

Подробиці катастрофи з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.

Також на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.

Джерело: УНН