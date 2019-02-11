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    Поблизу Стамбула впав військовий вертоліт

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    Катастрофа сталася 11 лютого - Поблизу Стамбула впав військовий вертоліт
    Катастрофа сталася 11 лютого
    Скріншот з відео

    За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців постраждали в результаті аварії вертольота

    Біля житлового району провінції Чекмекьой поблизу Стамбула розбився військовий вертоліт.

    Про це 11 лютого повідомляє видання Daily Sabah.

    За словами представника місцевої влади, четверо військовослужбовців, які постраждали в результаті аварії вертольота, були доставлені в лікарню.

    Подробиці катастрофи з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.

    Також на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.

    Джерело: УНН

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