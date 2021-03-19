Пахне нафталіном. На Львівщині нового чиновника представляли з хором та оркестром (відео)

Це не день міста, не свято національне, а лиш представлення держслужбовця», – Балицька

« Це не день міста, не свято національне, а лиш представлення держслужбовця», – Балицька

« Це не день міста, не свято національне, а лиш представлення держслужбовця», – Балицька

Новим головою укрупненого Дрогобицького району призначили Степана Кулиняка

На представлення голови Дрогобицької РДА Степана Кулиняка запросили хор і оркестр. Містечкові звичаї еліти не перестають дивувати, написала в мережі Facebook журналістка Віка Балицька.

«Це не день міста, не свято національне, це лиш представлення держслужбовця… Чиновники не можуть просто представитися, окреслити свої принципи і вектори, і піти працювати. Хочуть по-богатому. З розмахом і пафосом…», – дивується Балицька.

Журналістка звертається до голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького із запитанням, навіщо він толерує такі нафталінові формати.

Також Балицька зазначає, що на Львівщині складна ситуація з коронавірусом, тому недоречно влаштовувати такі «тусовки» з музикою і співом.

Із п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Раніше у Львові розгорнули два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус. За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони. Наразі в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 16 областей і Київ.