Карантин в Україні. «Помаранчева» зона значно розширилась

У «жовтій» карантинній зоні залишаються лише чотири області

17 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.

Наразі в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 16 областей і Київ.

У «червоній» зоні:

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

У списку регіонів «помаранчевої» зони:

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська області,

Чернігівська області.

У «жовтій» зоні залишаються лише чотири області:

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Рівненська,

Харківська.

У жодній області не встановлена «зелена» зона.

Для перегляду натисніть на документ

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

За минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.

Читайте також:



