У Львові вводять посилений карантин. Що зміниться із 19 березня

У Львові із 19 березня припиняють роботу всі заклади культури

Із п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня. Про це повідомив Андрій Садовий на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоби не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця в лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання», – зазначив Садовий.

Що зміниться із 19 березня:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;

у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Садовий закликав жителів міста при можливості залишатись вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

Раніше у Львові розгорнули два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус. За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони. Наразі в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 16 областей і Київ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

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