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    Львів розгортає два тимчасових госпіталі для Covid-хворих

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    Львів визначив головним завданням забезпечити достатню кількість ліжко-місць із піднесеним киснем - Львів розгортає два тимчасових госпіталі для Covid-хворих
    Львів визначив головним завданням забезпечити достатню кількість ліжко-місць із піднесеним киснем

    За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше

    У Львові розгортають два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

    Відповідне рішення 5 березня прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Львівська міська рада.

    «Ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту», – заявив член комісії.

    За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше.

    «Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжко-місць із піднесеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1 300 місць. З них 418 вже зайняті. На найближчі тижні ставимо собі головне завдання – збільшити їхню кількість, наскільки це можливо», – йдеться у повідомленні.

    До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

    Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

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      Теги: здоров'я медицина Львів лікарня госпіталь коронавірус
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