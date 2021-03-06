Львів розгортає два тимчасових госпіталі для Covid-хворих

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше

У Львові розгортають два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

Відповідне рішення 5 березня прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Львівська міська рада.

«Ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту», – заявив член комісії.

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше.

«Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжко-місць із піднесеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1 300 місць. З них 418 вже зайняті. На найближчі тижні ставимо собі головне завдання – збільшити їхню кількість, наскільки це можливо», – йдеться у повідомленні.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.