У київських обласних лiкарнях вже немає мicць – волонтерка

«В області місць немає. У Києві – практично немає», заявляє волонтерка

У четвер, 18 березня, в київських обласних лікарнях закінчилися «коронавірусні» ліжка.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Леся Литвинова.

«В області місць немає. Що б не говорила статистика. У Києві – практично немає. Бережіть себе. Будь ласка. Бережіть себе», – написала вона.

Інформацію про критичну ситуацію з «ковідними» ліжками підтвердив також мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Він розкритикував владу райцентрів, які відмовляються запроваджувати жорсткий карантин.

«Любі мої, я вас всіх хочу попередити, якщо ви не введете карантин, до вас із сусідніх районів і з Києва будуть в ресторани, кафе, клуби, ТРЦ з'їжджатися люди. І через тиждень ви отримаєте таке зростання захворюваності, що Вам стане не по собі від отриманих цифр. Зростання буде вище ніж в Івано-Франківській області. Тільки на відміну від Івано-Франківської області, у Вас немає такого лікарняного ресурсу це раз, а по-друге, хворих Київ у вас не прийме, тому що у Києва своїх хворих вистачає. І сусідні райони які ввели карантин Вам теж відмовлять», – застерігає владу аналітик.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.