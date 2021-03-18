- Як захиститися від коронавірусу в автомобілі: п'ять порад експертів

Що потрібно робити, щоб коронавірус не пробрався до вашого автомобіля

Коронавірус і не думає відступати. У всьому світі інфіковано вже близько 1,5 мільйона людей. Загинуло – понад 80 тисяч. А це означає лише одне – не час розслаблятися. Навпаки, варто задуматися про те, як убезпечити себе і своїх близьких.

Про особисту гігієну не говорив хіба що ледащо. Тут все просто – мити руки, як можна частіше. І не торкатися ними обличчя без необхідності.

Але чи знаєте ви, як правильно убезпечити від вірусів ваш автомобіль? Щоб відповісти на це питання, «Главком.Техно» вивчив досвід Consumer Reports – відомої американської організації, яка займається дослідженням споживчих ринків.

Також ми взяли до уваги рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань в США – країни, в якій на даний момент діагностовано найбільше випадків зараження коронавірусом.

Нижче ми наводимо рекомендації американських експертів щодо правильної дезінфекції автомобіля своїми руками.

Які елементи автомобіля потрібно дезінфікувати

В цілому автомобіль – це зона підвищеного ризику. Особливо, якщо ви водій таксі, або ж не єдина людина, яка користується машиною.

Переносником вірусу виступає не тільки людина. COVID-19 також здатний «виживати» досить довго на різних поверхнях, в тому числі, і в салоні авто. Тому дезінфекції найбрудніших куточків салону потрібно приділити особливу увагу.

Які ж елементи інтер'єру є найнебезпечнішими з точки зору поширення коронавірусу?

Дослідження, проведене вченими Лондонського університету королеви Марії, показало: найбрудніше місце в автомобілі – це кермо. Виявилося, на квадратному дюймі рульового колеса мешкає до 700 бактерій. Для порівняння, на такій же площі стінки унітазу, в середньому «проживає» до 80 бактерій.

Також особливу увагу варто звернути на:

ключі від автомобіля;

ручки дверей (як внутрішні, так і зовнішні);

важіль перемикання передач;

кнопки і сенсорний екран мультимедіа;

підлокітники і ручки над дверима;

ремінь безпеки;

органи управління, розташовані на кермі, передній панелі і кріслах.

Які антисептики використовувати

Щоб ефективно позбутися від вірусів і бактерій в машині, потрібно знати, які антисептики використовувати. Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань в США рекомендують використовувати спиртовий розчин з вмістом спирту не менше 70%.

В якості готового антисептика для автомобіля можна використовувати ізопропіловий спирт – впевнений Джефф Стаут, виконавчий директор з глобальних інновацій Yanfeng, компанії, яка є найбільшим в світі виробником елементів автомобільного інтер'єру.

За його словами, такий спирт співробітники компанії постійно використовують задля очищення поверхонь на виробництві. І їх дослідження показали, що, по-перше, спирт відмінно справляється з очищенням. По-друге, він не завдає шкоди пластиковим і хромованим елементам.

Однак майте на увазі: спирт не рекомендується використати для чищення сучасної шкіри.

Позбутися від вірусів в салоні також можна за допомогою традиційних води і мила. Коронавіруси мають захисну оболонку, яка допомагає їм заражати клітини. Мило ж дозволяє зруйнувати цю оболонку, тим самим знешкоджуючи вірус.

При цьому мило і вода також абсолютно нешкідливі для більшості матеріалів, які використовуються для оздоблення сучасних автомобілів.

Саме мило, а не спирт, рекомендується використовувати для чищення сучасних видів шкіри. Не забувайте також, що після чистки її обов'язково потрібно обробити кондиціонером.

Якщо мова йде про тканинні поверхні, то їх теж можна обробляти за допомогою води і мила. Однак експерти радять не перестаратися. Головне – не створювати багато піни. Інакше крісло може увібрати надлишки вологи, яка перетвориться на джерело затхлого запаху.

Що краще не використовувати для дезінфекції

А ось побутова хімія і деякі антисептики далеко не завжди підходить для дезінфекції салону автомобіля. Наприклад, експерти настійливо не рекомендують використовувати відбілювач і перекис водню. Так, вони можуть впоратися з коронавірусом, але при цьому такі «помічники» можуть пошкодити коштовні матеріали.

Також не варто використовувати засоби для чищення на основі аміаку, адже вони можуть пошкодити покриття сенсорного екрану мультимедійної системи.

У деяких випадках не рекомендується використовувати і спирт. Наприклад, під час обробки сучасних видів шкіри, яка від взаємодії зі спиртом може псуватися і знебарвлюватися.

Так само не варто обробляти шкіру антисептиком дуже енергійно. Ви ризикуєте позбутися не тільки від вірусів, але і від шару фарби.

Які матеріали використовувати для прибирання

Експерти рекомендують чистити всі поверхні мікрофіброю. Вона ефективно захоплює і змітає весь бруд. Тоді як, наприклад, паперові рушники затримують бруд на своїй поверхні. Тому, коли ви витираєте ними панелі автомобіля, ви дряпаєте їх, наче наждачним папером.

Ще один варіант – спеціальні дезінфікуючі серветки для автомобілів. Використовувати звичайні вологі серветки не рекомендується. По-перше, вони залишають розводи. По-друге, не всі вологі серветки мають дезінфікуючий ефект.

Під час прибирання в автомобілі не забувайте, що не варто торкатися обличчя руками.

Чи потрібно в машині користуватися медичною маскою

Медичну маску рекомендується носити в людних місцях, адже лікарі впевнені: переважно передача коронавірусу відбувається від людини до людини через дихальні шляхи.

Відповідно, якщо з вами в автомобілі знаходяться люди, які потенційно можуть вас заразити, то необхідно захищати ніс і рот маскою. Якщо ж ви їздите в автомобілі самі, то в масці немає ніякого сенсу.

Також маска не потрібна, якщо вашими супутниками є люди, з якими ви щодня близько спілкуєтеся без маски. Який сенс надягати маску в машині, якщо вдома ви спілкуєтеся без маски.

У будь-якому випадку пам'ятайте: маска не є стовідсотковим захистом від коронавірусу. І вона не звільняє від необхідності дотримуватися правил особистої гігієни.