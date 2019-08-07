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    У світі

    Ізраїль приєднався до охорони торговельного судноплавства у Перській затоці

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    &nbsp;6 серпня Велика Британія оголосила про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці - Ізраїль приєднався до охорони торговельного судноплавства у Перській затоці
     6 серпня Велика Британія оголосила про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці

    Ізраїль бере участь в коаліції, під егідою США, для безпеки у Перській затоці - міністр МЗС Ізраїлю

    Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Перській затоці.

    Про це на засіданні парламентського комітету з закордонних справ й оборони, заявив профільний міністр Ісраель Кац, передає Israel National News.

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    «Міністр МЗС Ісраель Кац заявив на комітеті у вівторок, що Ізраїль бере участь в коаліції, під егідою США, для безпеки у Перській затоці», - йдеться у повідомленні.

    Він додав, що вже дав доручення МЗС співпрацювати з всіма релевантними сторонами для інтеграції країни в коаліцію.

    Раніше 6 серпня Велика Британія оголосила про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

    Як відомо, у липні Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.

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