Голова МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Едгар Ринкевич написав, що «дипломатичне хамство» властиво Росії

Ринкевич закликав РФ припинити насильство над громадянами, у відповідь росіяни «порадили зняти шори і подивитися на інші європейські країни»

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку. Про це йдеться у Twitter Ринкевича і дипмісії РФ в Латвії.

Глава МЗС Латвії, 3 серпня, закликав РФ припинити насильство над російськими громадянами.

У відповідь на це російські дипломати опублікували відповідь із закликом «зняти шори і подивитися на аналогічні і навіть більш жорсткі дії поліції в інших європейських країнах».

Ринкевич написав, що «дипломатичне хамство» властиво Росії.

«У Латвії не перешкоджають проведенню демократичних виборів і мирних демонстрацій, не намагаються відібрати дітей у батьків за участь в протестах, росіян не б'ють, правозахисників не вбивають і дипломатичним хамством не займаються як це, на жаль, роблять в Росії», - відповів Ринкевич.

Як повідомлялося, посол США в РФ подав у відставку.