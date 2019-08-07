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    У світі

    Голова МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі

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    Едгар Ринкевич написав, що &laquo;дипломатичне хамство&raquo; властиво Росії - Голова МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі
    Едгар Ринкевич написав, що «дипломатичне хамство» властиво Росії

    Ринкевич закликав РФ припинити насильство над громадянами, у відповідь росіяни «порадили зняти шори і подивитися на інші європейські країни»

    Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку. Про це йдеться у Twitter Ринкевича і дипмісії РФ в Латвії.

    Глава МЗС Латвії, 3 серпня, закликав РФ припинити насильство над російськими громадянами.

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    У відповідь на це російські дипломати опублікували відповідь із закликом «зняти шори і подивитися на аналогічні і навіть більш жорсткі дії поліції в інших європейських країнах».

    Ринкевич написав, що «дипломатичне хамство» властиво Росії.

    «У Латвії не перешкоджають проведенню демократичних виборів і мирних демонстрацій, не намагаються відібрати дітей у батьків за участь в протестах, росіян не б'ють, правозахисників не вбивають і дипломатичним хамством не займаються як це, на жаль, роблять в Росії», - відповів Ринкевич.

    Як повідомлялося, посол США в РФ подав у відставку.

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