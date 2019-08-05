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    У світі

    Індія підвищила бойову готовність армії через ситуацію у Кашмірі

    • Розсилка
    Минулого тижня з центральної частини країни в регіон було додатково перекинуто близько 35 тисяч військових - Індія підвищила бойову готовність армії через ситуацію у Кашмірі
    Минулого тижня з центральної частини країни в регіон було додатково перекинуто близько 35 тисяч військових

    Індійський уряд направляє додаткові військові підрозділи в спірний регіон Кашмір - ЗМІ

    В Індії армію і Військово-повітряні сили привели у стан підвищеної бойової готовності через ситуацію у Кашмірі. Про це повідомляє телеканал ndtv.com.

    «Сили були приведені у боєготовність після представлення у парламенті країни законопроекту, що скасовує закріплений у конституції країни особливий статус індійського штату Джамму і Кашмір. Відзначимо, особливий статус регіону закріплений у 370 статті конституції Індії. Ця стаття серед іншого вимагає обов'язкового схвалення більшої частини прийнятих парламентом Індії законів у місцевій асамблеї», йдеться у повідомленні.

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    Журналісти зазначають, що індійський уряд направляє додаткові збройні сили в спірний регіон Кашмір, мова йде приблизно про 8 тисяч військовослужбовців.

    Повідомляється, що представники воєнізованих формувань перекидаються військово-транспортними літаками на північ країни з різних регіонів. Минулого тижня з центральної частини країни в регіон було додатково перекинуто близько 35 тисяч військових.

    Нагадаємо, уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, що є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами.

    Як повідомлялося раніше, нещодавно в Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито семеро людей. З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійської - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі, дитина.

    За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб. В індійській армії звинуватили пакистанські війська в стрільбі з мінометів і стрілецької зброї вздовж лінії контролю у Кашмірі, після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

    Відзначимо, раніше у кінці березня президент Пакистану Аріф Алві заявив, що країна хоче миру з Індією, і їм слід зосередитися на охороні здоров'я та медицині.

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