Пакистан готовий звільнити індійського пілота



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27 лютого між Індією та Пакистаном стався конфлікт у повітряному просторі над спірною територією в Кашмірі

Ісламабад вирішив зробити жест доброї волі

Очільник МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреші заявив про можливість повернення полоненого збитого індійського льотчика. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За його словами Ісламабад готовий піти на такий крок, якщо це допоможе зняти напруженість у відносинах із Нью-Делі. Відповідну заяву Куреші зробив в рамках спілкування із пакистанським телеканалом Geo TV.

Також вже відомо, що захопленого в полон індійського пілота звільнять завтра, 1 березня. Він уточнив, що Пакистан вирішив піти на цей жест доброї волі на тлі напруженості навколо Кашміру.

Окрім того очільник МЗС Пакистану заявив про те, що невдовзі Ісламабад відвідає його візаві із Саудівської Аравії із посланням від крон-принца Мохаммеда бін Салмана. До цього спадковий принц Саудівської Аравії відвідував ворогуючі Індію і Пакистан.

Як відомо, Індія вже почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Сьогодні, 28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір.

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