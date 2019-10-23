У Мінсоцполітики розповіли про спрощені умови призначення житлових субсидій



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У нинішньому опалювальному сезоні нова постанова уряду не вплине ані на принцип розрахунку субсидій, ані на розмір субсидій - уряд

Нова постанова Кабінету міністрів України від 20 жовтня щодо спрощення умов призначення житлових субсидій вступить у законну силу тільки з 1 травня 2020 року - пресслужба

У Міністерстві соціальної політики стверджують, що нова постанова Кабінету міністрів України від 20 жовтня щодо спрощення умов призначення житлових субсидій вступить у законну силу тільки з 1 травня 2020 року.

Така інформація була опублікована на сторінці Міністерства соціальної політики України в Facebook 23 жовтня.

Зазначається, що у нинішньому опалювальному сезоні нова постанова уряду не вплине ані на принцип розрахунку субсидій, ані на розмір субсидій.

«У постанові про спрощення умов призначення субсидій є пункт про зміну у формулі відсотка з 15 до 20%. Він вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону. Але ніякої зради в цьому немає. Принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально. При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами – оскільки їх розмір субсидії зменшиться», – повідомили у Міністерстві соцполітики.

Також повідомляється, що вивільнені за рахунок таких змін кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму. Це означає – чим менші доходи домогосподарства, тим більшою буде субсидія.

«В дію вступає ще один принцип – адресність. Переправити підтримку на тих, хто її справді потребує. Наприклад, якщо в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% - 10% доходу...Тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати. При цьому середній відсоток платежу зросте і буде на рівні 13,5%», – заявили у Міністерстві.

У Міністерстві соцполітики також запевняють, що у бюджеті на 2020 рік на виплату субсидій закладено 47 628,6 млн грн, а цієї суми достатньо, щоб допомогти усім, хто потребує.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду, ті, хто отримав субсидію незважаючи на те, що не мають на це права, повинні будуть повернути гроші в бюджет.

Зокрема, субсидію не отримають ті, хто мають будинок площею від 200 метрів кв або квартиру від 120 метрів кв, машину віком до п’яти років, зробили протягом року покупку на 50 тисяч грн, останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку у Центрі зайнятості.