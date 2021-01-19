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    Путін влаштував шоу на Водохреще (відео)

    • Розсилка
    У 2019-2020 роках не з'являлося фотографій Путіна в ополонці - Путін влаштував шоу на Водохреще (відео)
    У 2019-2020 роках не з'являлося фотографій Путіна в ополонці
    Фото: RIA_Kremlinpool

    «Путін занурився на Водохреще, як і належить, тричі», – повідомили журналісти

    У вівторок, 19 січня, президент Росії Володимир Путін узяв участь у водохресних купаннях. Російський президент занурився в ополонку в Підмосков’ї вранці, пише RIA_Kremlinpool. 

    Тривалий час журналісти кремлівського пулу не оприлюднювали відповідних світлин та відео. Проте згодом в мережі все-таки з'явилися кадри пірнання російського президента.

    «Путін занурився на Водохреще, як і належить, тричі», – повідомили журналісти.


    Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу.  Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку. Зокрема мер Києва Віталій Кличко пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

    Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

    Рятувальники нагадали правила безпечного святкування. Лікарі зазначають, що тим, хто переніс Сovid-19, не варто пірнати в ополонку. 

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    Теги: Путін президент кияни
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