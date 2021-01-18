На повернення Навального Путін відповість анексією чужих територій

Формат РФ-Білорусь – замало для диктатора планетарного масштабу. Тому Україна знову, як і в 2014, під очевидною загрозою

Повернення Навального назад, у широкому й у вузькому смислі – в тюрму, слід розглядати як продуманий крок перед осінніми виборами в Думу.

Рейтинг партії влади скоротився вдвічі – до 30%. Тож вибори у вересні 2021 можуть пройти за опозиційною повісткою. На це і ставить Навальний, який в російській тюрмі стає опозиціонером #1.

Чому для нас це важливо?

Бо Путін не сидітиме, склавши руки. Його інструмент підвищення рейтингу давно відомий і випробуваний. Це анексія чужих територій під гаслом відновлення імперії. Це стосується насамперед Білорусі і України. Лукашенко і Медведчук йому в поміч.

Як і некомпетентність та безхребетність української Зе влади.

Парламентські вибори для Путіна – лише основа для другого ймовірного кроку – переходу на посаду глави так званого «союзного государства». Підписаний ним закон про імунітет експрезидента рф – непрямий цьому доказ.

Формат РФ-Білорусь – замало для диктатора планетарного масштабу.

Тому Україна знову, як і в 2014, під очевидною загрозою.

Відповіддю має стати пріоритетний розвиток Збройних сил України, активна протидія СБУ пятій колоні аж до рішення Нацради по ТБ про закриття проросійських ТБ та відновлення активної ролі України в світовому антипутінському фронті.

Джерело: блог Юрія Луценка

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