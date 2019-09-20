Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $250 млн допомоги



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Американський Конгрес

Очікується, що Сенат розгляне і затвердить законопроєкт про тимчасові витрати на наступному тижні

Палата представників Конгресу США ухвалила закон про виділення Україні на військову допомогу 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Defense News.

«Очікується, що Сенат Конгресу розгляне і затвердить законопроєкт про тимчасові витрати на наступному тижні», - йдеться в повідомленні.

Надання військової допомоги Україні буде продовжено з 1 жовтня, саме тоді в США почнеться новий фінансовий рік.

Нагадаємо, 12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні.

При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».

Згодом у посольстві пояснили, що безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року.

Загалом – 391,5 млн доларів.