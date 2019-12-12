Палата представників підтримала оборонний бюджет США з $300 млн для України



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Закон ще має ухвалити Сенат США. Очікується, що це станеться до 20 грудня

Законопроєкт отримав двопартійну підтримку в Палата представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, яким передбачено санкції щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» та виділення $300 млн допомоги українській армії.

Законопроєкт отримав двопартійну підтримку в Палата представників Конгресу США.

Документ, зокрема, передбачає жорсткі цільові санкції, спрямовані проти компаній, котрі беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» .

Загалом оборонний бюджет сягає 738 млрд доларів. Закон ще має ухвалити Сенат США. Очікується, що це станеться до 20 грудня.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на оборонні потреби країни.

Раніше стало відомо, що проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає $300 млн допомоги українській армії. Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2», а також проєкту «Турецький потік».

Документ також містить положення, спрямовані на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю, а також його військові відносини з Росією.