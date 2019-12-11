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    Економіка та фінанси

    Комітет Сенату США підтримав санкції проти Туреччини

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    <p>Санкції проти Туреччини підтримали 18 з 22 сенаторів</p> - Комітет Сенату США підтримав санкції проти Туреччини

    Санкції проти Туреччини підтримали 18 з 22 сенаторів

    Санкції збираються запровадити за військове вторгнення Анкари на північний схід Сирії

    Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.

    Про це повідомляє у Twitter Вірменська асамблея США.

    «Вірменська Асамблея Америки аплодує комітету Сенату з закордонних справ за його схвалення голосуванням 18 проти чотирьох американських санкцій проти Туреччини за військове вторгнення на північний схід Сирії. Наступний крок — затвердження санкцій повним складом Сенату», - йдеться у дописі.

    Раніше більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію у Сирії. Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти.

    Тепер документ має пройти процедуру затвердження у Сенаті.

    До слова, Конгрес США включив до оборонного бюджету на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів - «Північний потік-2» і «Турецький потік».

    Так, у понеділок, 9 грудня, обидві палати Конгресу схвалили включення санкцій проти російських газопроводів в оборонний бюджет.

    Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що він ще не визначився з санкціями щодо проєкту газопроводу «Північний потік-2».

    Туреччина США Сирія санкції політика Сенат США
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