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    Сенат США закрив справу щодо втручання України у вибори

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    Сенат США закрив справу щодо втручання України у вибори

    За словами глави комітету з розвідки Річарда Берра, «хоча деякі офіційні особи з України активно підтримували Хілларі Клінтон», їхнє втручання не було таким значним, як російське

    Комітет сенату США з розвідки не знайшов фактичних доказів втручання України в американські вибори президента 2016 року. Про це стало відомо CNN.

    Зокрема, комітет в рамках розгляду допитав американку українського походження Олександру Чалупу. Раніше її звинувачували у можливому пошуку компромату на керівника кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - ще до його роботи на американського лідера - і у співпраці з представниками штабу кандидата Хілларі Клінтон, з якими вона нібито зустрічалася в українському посольстві у Вашингтоні.

    У результаті, не знайшовши суттєвих доказів участі Києва в американському виборчому процесі, сенатори справу закрили. За словами глави комітету з розвідки Річарда Берра, «хоча деякі офіційні особи з України активно підтримували Хілларі Клінтон», їхнє втручання не було таким значним, як російське.

    24 листопада американський конгресмен Лі Зелдін назвав колишнього посла України в США Валерія Чалого одним з тих, хто брав участь у втручанні в вибори президента 2016 року.

    Раніше Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною. Також Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

    Важливо зазначити, що у Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося.

    Росія США вибори розслідування Україна Сенат США
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