Палата представників США закликала Пенса відсторонити Трампа з посади

Пенса закликають застосувати 25-ту поправку

Палата представників Конгресу США закликала віце-президента країни Майка Пенса відсторонити американського лідера Дональда Трампа з посади. Про це пише CNN.

Таке рішення прийняли, незважаючи на те, що Пенс заздалегідь відмовився виконувати 25-ту поправку до Конституції. За проголосували 223 депутатів, проти - 205. Один член Республіканської партії підтримав ініціативу про відсторонення Трампа. Жоден демократ не проголосував проти резолюції. Відповідно до неї, віце-президент повинен скористатися 25-ю поправкою до Конституції про нездатність глави держави виконувати свої обов'язки. Якщо Трамп не піде у відставку, члени Демпартії загрожують імпічментом за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Відповідно до резолюції, Пенс має 24 години на відповідь. Водночас резолюція ні до чого не зобов‘язує Пенса, тобто він може її просто проігнорувати.

Раніше Пенс написав спікеру палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, що 25-а поправка «не є засобом покарання і узурпації» і її застосування проти Трампа «створило б жахливий прецедент». Він закликав Конгрес уникати дій, які можуть ще більше розколоти суспільство або привести до зростання конфронтації.

Раніше палата представників Конгресу США опублікувала резолюцію про імпічмент Трампа. Демократи також представили Конгресу резолюцію про відсторонення чинного президента США. Політика звинувачують в підбурюванні до заколоту, а також в тому, що він поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути.

На думку членів палати представників, Трамп залишається загрозою нацбезпеці і демократії, через це його слід усунути з посади.

25-а поправка до Конституції США була прийнята після смерті президента Джона Кеннеді. Вона передбачає можливість відсторонення глави держави в разі його недієздатності, а також дозволяє вирішити ситуації, коли хвороба або смерть лідера не дозволяють йому ані виконувати обов'язки, ні піти у відставку. Виконувати обов'язки президента до інавгурації нового глави держави повинен буде віце-президент.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.