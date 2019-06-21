Палата представників США затвердила законопроекти із $700 млн для України

Для остаточного затвердження всіх бюджетних витрат, аналогічні проекти законів мають бути ухвалені Сенатом

Нижня палата американського Конгресу затвердила проекти законів щодо виділення бюджету американським урядовим структурам, які передбачають загалом до $700 млн допомоги для України в наступному фінансовому році.

Про це повідомило Посольство України в США.

«Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн. дол. для підтримки України», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, проектом закону про асигнування на потреби Міністерства оборони США на 2020 рік кошторис допомоги для України у сфері безпеки й оборони визначений в обсязі $250 млн. Ця сума включає $50 млн виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

По лінії Держдепартаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств проект закону передбачає виділення $445,7 млн для України. Це охоплює асигнування з допомогою для нашої держави за програмою «Міжнародне військове фінансування».

Для остаточного затвердження всіх бюджетних витрат, аналогічні проекти законів мають бути ухвалені Сенатом. Після цього, за процедурою, обидві палати Конгресу повинні узгодити їх остаточну редакцію, яку буде передано на підпис президенту США.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму $250 млн, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони.