Палестина відкинула «угоду століття» Трампа
Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів
Президент Палестини Махмуд Аббас відкинув запропонований мирний план врегулювання конфлікту з Ізраїлем представлений президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Al Jazeera News.
Аббас назвав «угоду століття» Трампа змовою проти палестинського народу, а також заявив, що Єрусалим не продається.
«Єрусалим не продається, і ваш змова не пройде. Ми не дозволимо нехтувати історичними правами палестинського народу, ми віддані Державі Палестина зі столицею в Єрусалимі», - заявив палестинський лідер.
Також Аббас заявив, що Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників - Росії, США, ООН і ЄС.
«Ми приймаємо переговори з Ізраїлем під егідою «четвірки. Ми віддані переговорів на основі міжнародної законності, і ми не приймемо тільки Вашингтона в якості посередника мирного процесу на Близькому Сході», - сказав Аббас.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.
Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.