  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Палестина відкинула «угоду століття» Трампа

    • Розсилка
    Палестина відкинула «угоду століття» Трампа

    Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів

    Президент Палестини Махмуд Аббас відкинув запропонований мирний план врегулювання конфлікту з Ізраїлем представлений президентом США Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє Al Jazeera News.

    Аббас назвав «угоду століття» Трампа змовою проти палестинського народу, а також заявив, що Єрусалим не продається.

    «Єрусалим не продається, і ваш змова не пройде. Ми не дозволимо нехтувати історичними правами палестинського народу, ми віддані Державі Палестина зі столицею в Єрусалимі», - заявив палестинський лідер.

    Також Аббас заявив, що Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників - Росії, США, ООН і ЄС.

    «Ми приймаємо переговори з Ізраїлем під егідою «четвірки. Ми віддані переговорів на основі міжнародної законності, і ми не приймемо тільки Вашингтона в якості посередника мирного процесу на Близькому Сході», - сказав Аббас.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

    Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.

    США президент Єрусалим Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ