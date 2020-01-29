Палестина відкинула «угоду століття» Трампа



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Палестина готова до переговорів з Ізраїлем за участю міжнародних партнерів

Президент Палестини Махмуд Аббас відкинув запропонований мирний план врегулювання конфлікту з Ізраїлем представлений президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Al Jazeera News.

Аббас назвав «угоду століття» Трампа змовою проти палестинського народу, а також заявив, що Єрусалим не продається.

«Єрусалим не продається, і ваш змова не пройде. Ми не дозволимо нехтувати історичними правами палестинського народу, ми віддані Державі Палестина зі столицею в Єрусалимі», - заявив палестинський лідер.

Також Аббас заявив, що Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників - Росії, США, ООН і ЄС.

«Ми приймаємо переговори з Ізраїлем під егідою «четвірки. Ми віддані переговорів на основі міжнародної законності, і ми не приймемо тільки Вашингтона в якості посередника мирного процесу на Близькому Сході», - сказав Аббас.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.