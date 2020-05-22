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    Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку: фото

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    Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку - Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку: фото
    Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку
    Фото: посольство України у Франції

    Акцію влаштували у центрі столиці Франції у День вишиванки

    Паризький пам'ятник 10-річної принцеси, майбутньої королеви Франції Анни Київської, одягнули у вишиванку.

    Про це у Facebook повідомляє посольство України у Франції.

    «Париж вдягає вишиванки. Маленька принцеса з Києва, майбутня королева Франції Анна Київська теж у вишиваному тренді», - розповіли у посольстві про акцію у центрі столиці Франції у День вишиванки.

    У диппредставництві уточнили, що йдеться про один із пам’ятників 10-річної Анни Київської авторства Костянтина Скритуцького у рамках проєкту Федора Баландіна.

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    Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку: фото
    Пам'ятник принцесі Анні у Парижі одягнули у вишиванку: фото
    Фото: посольство України у Франції

    Нагадаємо, український канадський конгрес започаткував флешмоб, в якому пропонує усім патріотам «від узбережжя до узбережжя» вдягнути вишиванку, зробити фото та розмістити його у себе на сторінці соцмереж. Також треба позначити фото хештегом #VyshyvankaCanada2020, надіслати фото на адресу [email protected]

    Сьогодні Петро та Марина Порошенки закликали провести 21 травня парад вишиванок у соцмережах.

    В Україні День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. Це свято символізує збереження та відродження української народної традиції носити вишитий одяг, а також сприяє єдності всього багатонаціонального українського народу.

    Вперше День вишиванки було запропоновано відзначати в 2006 році, відтоді він став міжнародним і його святкують у багатьох країнах світу.

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