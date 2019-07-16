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    Пам'ятник Жукову не внесений до Держреєстру нерухомих пам'яток України - Мінкультури

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    Відновлений пам'ятник Жукову у Харкові
    Фото: Facebook Геннадія Кернеса

    Активістам надійшов лист від Міністерства культури України щодо відновленого у Харкові пам’ятника Жукову

    Пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові потрапляє під дію Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного режиму та заборони пропаганди їхньої символіки».

    Про це 16 липня повідомив у Facebook активіст Вадим Поздняков.

    «Позитивний вердикт Мінкульту щодо погруддя Жукову у Харкові. Сьогодні нам прийшов лист від Міністерства культури України, де вказано, що на Експертній комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України від 19.06.2019 було прийнято рішення не рекомендувати зазначений об’єкт до занесення до Реєстру у зв’язку з тим, що вказаний пам’ятник потрапляє під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів та заборони пропаганди їхньої символіки», - написав він, опублікувавши відповідний лист Мінкульту.

    Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що у місті відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який був повалений активістами на початку червня.

    В Українському інституті національної пам'яті заявили, що пам'ятник Георгію Жукову у Харкові  підлягає обов'язковому демонтажу, так як він присвячений особі, яка обіймала керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР, і яка не має ніякого стосунку до розвитку української науки та культури.

    Український інститут національної пам’яті звернувся до Національної поліції та Генеральної прокуратури у зв’язку з відновленням пам’ятника в Харкові.

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