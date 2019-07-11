Кернес відновив у Харкові повалений активістами пам'ятник Жукову (фото)



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Відновлений пам'ятник Жукову у Харкові Фото: Facebook Геннадія Кернеса

Мер Харкова зауважив, що він виконав свою обіцянку відновити пам’ятник Жукову

У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який був повалений активістами на початку червня.

Про це 11 липня повідомив у Facebook мер міста Геннадій Кернес.

«Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце», - написав Кернес, опублікувавши фото відновленого монумента.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова. Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.