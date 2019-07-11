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    Кернес відновив у Харкові повалений активістами пам'ятник Жукову (фото)

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    Відновлений пам'ятник Жукову у Харкові - Кернес відновив у Харкові повалений активістами пам'ятник Жукову (фото)
    Відновлений пам'ятник Жукову у Харкові
    Фото: Facebook Геннадія Кернеса

    Мер Харкова зауважив, що він виконав свою обіцянку відновити пам’ятник Жукову

    У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який був повалений активістами на початку червня.

    Про це 11 липня повідомив у Facebook мер міста Геннадій Кернес.

    «Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце», - написав Кернес, опублікувавши фото відновленого монумента.

    Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову. 

    Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

    В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя  Жукова у Харкові.

    19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова. Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

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