Саудівська Аравія відклала оголошення хаджу через пандемію

Точні дати хаджу цього року, наміченого на другу половину липня, має оголосити влада Саудівської Аравії

Через пандемію Covid-19 Саудівська Аравія відклала оприлюднення положень щодо організації хаджу, який має відбутися у другій половині липня. Про це повідомляє CNN Türk.

«Оприлюднення положень щодо організації хаджу було відкладено через новий тип коронавірусу Covid-19», - заявив міністр інформації Саудівської Аравії Маджид Абдуллаха аль-Касабі.

За його словами, окрім поширення мутацій Covid-19, таке рішення зумовлено недостатньою забезпеченістю багатьох країн вакцинами.

Касабі повідомив, що в Саудівській Аравії проти Covid-19 щеплено приблизно 15 млн людей, це становить 40% населення країни.

«Епідемія коронавірусу - смертельна хвороба, яка мутує і швидко поширюється. Використання вакцини не є обов’язковим, але людині потрібно робити щеплення, якщо вона відвідує громадські місця... Перш за все, це здоров’я людей», - наголосив міністр.

Точні дати хаджу цього року, наміченого на другу половину липня, має оголосити влада Саудівської Аравії. Щороку вона розподіляє квоти прочан між країнами світу. У середньому щороку на хадж збирається близько 2-2,5 млн вірян зі 180 держав. Торік через пандемію коронавірусу в хаджі брали участь лише мешканці Саудівської Аравії, оскільки кордони країни були закриті.

Нагадаємо, що наразі для відвідування низки країн, зокрема – Румунії, Франції, Греції та Іспанії необхідно пред’являти документ, який свідчить, що людина вакцинована від коронавірусу або перехворіла ним і має антитіла. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини і до моменту в’їзду повинно пройти щонайменше два тижні.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування Covid-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. НаявністьCovid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.