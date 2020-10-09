Пандемія: на Черкащині цілий район закрив школи



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Державним установам доручено обмежити кількість проведення будь-яких нарад і засідань

На Монастирищині всі заклади освіти перевели на дистанційне навчання

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Монастирищини ухвалила рішення про переведення закладів освіти району на дистанційне навчання. Про це у фейсбуці повідомив голова РДА Ігор Миклащук.

За його інформацією, у районі в період з 2 по 10 жовтня на Сovid-19 захворіли 106 осіб.

Тож на засіданні комісії було вирішено заборонити відвідування дошкільних закладів, закладів середньої освіти та позашкільних закладів освіти її здобувачами з 9 по 26 жовтня. Заклади переводять на дистанційне навчання.

Державним установам доручено обмежити кількість проведення будь-яких нарад і засідань, а при необхідності проводити їх у форматі відеоконференцій.

Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському сполученні вирішено проводити за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння.

«Після засідання комісії ТЕБ та НС до мене поступають запитання: наскільки необхідним є посилення карантинних обмежень, зокрема переведення навчальних закладів на дистанційне навчання? – зазначив Ігор Миклащук. – +106 випадків інфікування COVID-19 в період з 02.10 по 08.10.2020 року – це критично багато для нашого невеликого району.

Рішення комісії ТЕБ та НС є узгодженою позицією її членів, куди входять представники РДА, районної ради, лікарні, «первинки», поліції, МНС, держпродспоживслужби, лабораторного центру та інші. Рішення приймалося виходячи зі статистичних даних поширення захворювання, аналізу спроможності медичних установ. Додаткові обмеження на території району діятимуть з 09.10 по 26.10.2020. Ми щоденно контролюємо кількість нових випадків захворювань.

Якщо протягом тижня ситуація стабілізується, то не виключаю, що через тиждень на наступному засіданні комісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про послаблення обмежень. Не маємо права допустити, щоб ситуація вийшла із-під контролю і ми опинилися у «червоній» карантинній зоні».

Нагадаємо, що у Києві зросла кількість навчальних закладів, закритих на карантин.