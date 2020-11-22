Лідери G20 домовилися посилити зусилля у боротьбі з Covid-19

Комбіноване фото лідерів «Групи двадцяти» в проєкції на стіні історичного палацу Сальва, об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО, на околиці Ер-Ріяду, 20 листопада 2020 року

Подвійні кризи пандемії, нерівномірне та невпевнене глобальне відновлення економік домінували в перший день дводенного саміту G20

Пандемія Covid-19, яка цього року привела світову економіку до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році, були головними в порядку денному у перший день саміту G20, пише Reuters.

«Ми не пошкодуємо зусиль, щоб забезпечити доступний і рівний доступ до вакцин для всіх людей, що відповідає зобов’язанням членів стимулювати інновації. Ми визнаємо роль широкої імунізації як світового суспільного блага», – йдеться у проекті комюніке G20.

Зазначається, що подвійні кризи пандемії, нерівномірне та невпевнене глобальне відновлення економік домінували в перший день дводенного саміту G20.

За проектом комюніке, керівники 20 найбільших економік світу у другий день саміту, в неділю, пообіцяють заплатити за справедливий розподіл вакцин, препаратів та тестів проти Covid-19, щоб бідні країни не залишилися поза увагою, і розширити для них можливості полегшення боргу.

Вони пообіцяли продовжувати використовувати всі наявні інструменти політики стільки, скільки це необхідно для захисту життя, робочих місць та доходів, і закликали багатосторонні банки розвитку посилити свої зусилля, щоб допомогти країнам вирішити кризу.