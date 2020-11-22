Лідери G20 домовилися посилити зусилля у боротьбі з Covid-19
Подвійні кризи пандемії, нерівномірне та невпевнене глобальне відновлення економік домінували в перший день дводенного саміту G20
«Ми не пошкодуємо зусиль, щоб забезпечити доступний і рівний доступ до вакцин для всіх людей, що відповідає зобов’язанням членів стимулювати інновації. Ми визнаємо роль широкої імунізації як світового суспільного блага», – йдеться у проекті комюніке G20.
Зазначається, що подвійні кризи пандемії, нерівномірне та невпевнене глобальне відновлення економік домінували в перший день дводенного саміту G20.
За проектом комюніке, керівники 20 найбільших економік світу у другий день саміту, в неділю, пообіцяють заплатити за справедливий розподіл вакцин, препаратів та тестів проти Covid-19, щоб бідні країни не залишилися поза увагою, і розширити для них можливості полегшення боргу.
Вони пообіцяли продовжувати використовувати всі наявні інструменти політики стільки, скільки це необхідно для захисту життя, робочих місць та доходів, і закликали багатосторонні банки розвитку посилити свої зусилля, щоб допомогти країнам вирішити кризу.