Нацбанк повідомив про скорочення прибутків банків на понад 20%

За січень - жовтень 2020 року банки отримали 39,83 млрд грн чистого прибутку, що на 23,4% менше аналогічного періоду минулого року

Українські банки за січень - жовтень 2020 року отримали 39,83 млрд грн чистого прибутку, що на 23,4% менше аналогічного періоду минулого року (52 млрд грн). Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що доходи за цей період становили 209,25 млрд грн, а витрати ─ 169,42 млрд грн.

«Водночас у понад двічі зросли відрахування у резерви під можливі збитки. Зокрема, з початку року банки сформували 23,3 млрд грн резервів під можливі збитки (минулого року - 9,32 млрд грн)», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, за третій квартал 2020 року державні банки отримали близько 25 мільярдів гривень прибутку, що на 19% менше, ніж торік.

Нагадаємо, напередодні НБУ надав рефінансування 16 банкам. Отже Нацбанк надав рефінансування цим банкам на загальну суму 16,577 млрд грн.

Раніше Нацбанк зробив заяву, що не друкуватиме гроші задля покриття дефіциту бюджету.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.