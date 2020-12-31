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    Папа Франциск не зможе очолити новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

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    Через невралгію сідничного нерва Папа Римський не очолюватиме найближчих богослужінь - Папа Франциск не зможе очолити новорічну месу через проблеми зі здоров’ям
    Через невралгію сідничного нерва Папа Римський не очолюватиме найближчих богослужінь

    1 січня Папа Римський проведе молитву «Ангел Господній», що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу

    Папа Римський Франциск не очолюватиме найближчих богослужінь через проблеми зі здоров’ям.

    Про це повідомив пресцентр Ватикану.

    «Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра. Однак він проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу, як і було передбачено», – йдеться в повідомленні.

    Вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня - кардинал П’єтро Паролін.

    До слова, 25 грудня, опівдні через відеотрансляцію Папа Франциск звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням.

    У своєму посланні Папа Римський Франциск згадав про Україну. 

    Теги: здоров'я церква Папа Римський
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