  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Католицький ієрарх, що розлютив Лукашенка, подав у відставку

    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Формальна причина відставки Тадеуша Кондрусевича &ndash; похилий вік </span><span lang="uk-UA"></span></p> - Католицький ієрарх, що розлютив Лукашенка, подав у відставку

    Формальна причина відставки Тадеуша Кондрусевича – похилий вік

    Фото: Tut.by

    Папа римський задовольнив прохання Тадеуша Кондрусевича

    Глава римо-католиків Білорусі Тадеуш Кондрусевич подав у відставку. Перед цим у нього склалися напружені стосунки з главою держави Олександром Лукашенком.

    Формальною підставою для відставки стало досягнення Кондрусевичем 75 років. Після цього віку 401 канон Кодексу канонічного права Римсько-католицької церкви передбачає подання понтифіку прохання про відставку, пише Гордон.

    Тимчасовим керівником архієпархії став єпископ Пінської єпархії Казимир Великосельц, який обійняв посаду апостольського адміністратора, повідомили у Ватикані.

    Кондрусевич був митрополитом Мінсько-Могилівським із вересня 2007 року.

    24 грудня Кондрусевич повернувся у Білорусь за чотири місяці від моменту заборони на в'їзд. Він висловив подяку за своє повернення папі Франциску і його представнику в Білорусі, апостольському нунцію Анте Йозічу.

    27 серпня Кондрусевич засудив насильство з боку силовиків щодо мирних громадян Білорусі. Зокрема, він негативно відреагував на інцидент 26 серпня. Тоді бійці ОМОН заблокували входи і виходи Червоного костелу, який розташований у Мінську. Зачинені в костелі люди перебували там приблизно 40 хвилин.

    31 серпня Кондрусевича не впустили в Білорусь із Польщі. У листі за підписом голови Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппа йшлося, що причиною заборони на в'їзд є визнання паспорта архієпископа недійсним.

    Недопуск архієпископа в країну 1 вересня прокоментував Олександр Лукашенко, який очолює Білорусь із 1994 року, зазначає Tut.by. Він заявив, що католицький ієрарх виїхав із Білорусі для консультацій до Варшави і, отримавши певні завдання, повертався в Білорусь і потрапив до списку нев'їзних, який є спільним для Білорусі та Росії. Він також повідомив, що з'явилася інформація про наявність у Кондрусевича, крім білоруського, громадянства іншої країни.

    Як повідомлялося раніше, у новому році в Білорусі продовжилися масштабні акції протесту, які тривають в країні з серпня після президентських виборів, що супроводжувалися масовими фальсифікаціями.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Папа Римський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies