Католицький ієрарх, що розлютив Лукашенка, подав у відставку

Папа римський задовольнив прохання Тадеуша Кондрусевича

Глава римо-католиків Білорусі Тадеуш Кондрусевич подав у відставку. Перед цим у нього склалися напружені стосунки з главою держави Олександром Лукашенком.

Формальною підставою для відставки стало досягнення Кондрусевичем 75 років. Після цього віку 401 канон Кодексу канонічного права Римсько-католицької церкви передбачає подання понтифіку прохання про відставку, пише Гордон.

Тимчасовим керівником архієпархії став єпископ Пінської єпархії Казимир Великосельц, який обійняв посаду апостольського адміністратора, повідомили у Ватикані.

Кондрусевич був митрополитом Мінсько-Могилівським із вересня 2007 року.

24 грудня Кондрусевич повернувся у Білорусь за чотири місяці від моменту заборони на в'їзд. Він висловив подяку за своє повернення папі Франциску і його представнику в Білорусі, апостольському нунцію Анте Йозічу.

27 серпня Кондрусевич засудив насильство з боку силовиків щодо мирних громадян Білорусі. Зокрема, він негативно відреагував на інцидент 26 серпня. Тоді бійці ОМОН заблокували входи і виходи Червоного костелу, який розташований у Мінську. Зачинені в костелі люди перебували там приблизно 40 хвилин.

31 серпня Кондрусевича не впустили в Білорусь із Польщі. У листі за підписом голови Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппа йшлося, що причиною заборони на в'їзд є визнання паспорта архієпископа недійсним.

Недопуск архієпископа в країну 1 вересня прокоментував Олександр Лукашенко, який очолює Білорусь із 1994 року, зазначає Tut.by. Він заявив, що католицький ієрарх виїхав із Білорусі для консультацій до Варшави і, отримавши певні завдання, повертався в Білорусь і потрапив до списку нев'їзних, який є спільним для Білорусі та Росії. Він також повідомив, що з'явилася інформація про наявність у Кондрусевича, крім білоруського, громадянства іншої країни.

Як повідомлялося раніше, у новому році в Білорусі продовжилися масштабні акції протесту, які тривають в країні з серпня після президентських виборів, що супроводжувалися масовими фальсифікаціями.