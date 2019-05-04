Папа Римський покликав до Ватикану митрополитів УГКЦ
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Папа прагне проявити знак своєї близькості до УГКЦ, що здійснює душпастирське служіння, як в Україні, так і в різних частинах світу
Папа Римський Франциск запросив митрополитів Української греко-католицької церкви до Ватикану на зустріч, що має відбутися в липні.
Про це повідомляє сайт Апостольської нунціатури в Україні.
«У делікатній та складній ситуації, в якій знаходиться Україна, Святіший Отець Франциск вирішив запросити до Рима в днях 5-6 липня 2019 Верховного Архієпископа, членів постійного Синоду та Митрополитів Української Греко-Католицької Церкви», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цією зустріччю, Папа прагне проявити знак своєї близькості до УГКЦ, що здійснює душпастирське служіння, як в Україні, так і в різних частинах світу.
«Також ця зустріч дозволить глибше проаналізувати життя та потреби України», - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, Папа Римський підготував сюрприз для українських греко-католиків.
Святіший Отець Папа Римський Франциск підготував для Української Греко-Католицької Церкви сюрприз, про який незабаром повідомить Апостольська столиця.
Про це під час Літургії на свято Воскресіння Господнього у Патріаршому соборі Воскресіння Христового повідомив Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, повідомляє прес-служба УГКЦ.