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    Суспільство

    Папа Римський покликав до Ватикану митрополитів УГКЦ

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    Папа вважає, що зустріч з митрополитами УГКЦ&nbsp;&nbsp;дозволить глибше проаналізувати життя та потреби України - Папа Римський покликав до Ватикану митрополитів УГКЦ
    Папа вважає, що зустріч з митрополитами УГКЦ  дозволить глибше проаналізувати життя та потреби України

    Папа прагне проявити знак своєї близькості до УГКЦ, що здійснює душпастирське служіння, як в Україні, так і в різних частинах світу

    Папа Римський Франциск запросив митрополитів Української греко-католицької церкви до Ватикану на зустріч, що має відбутися в липні.

    Про це повідомляє сайт Апостольської нунціатури в Україні.

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    «У делікатній та складній ситуації, в якій знаходиться Україна, Святіший Отець Франциск вирішив запросити до Рима в днях 5-6 липня 2019 Верховного Архієпископа, членів постійного Синоду та Митрополитів Української Греко-Католицької Церкви», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, цією зустріччю, Папа прагне проявити знак своєї близькості до УГКЦ, що здійснює душпастирське служіння, як в Україні, так і в різних частинах світу.

    «Також ця зустріч дозволить глибше проаналізувати життя та потреби України», - зазначається в повідомленні.

    Як повідомлялося, Папа Римський підготував сюрприз для українських греко-католиків. 

    Святіший Отець Папа Римський Франциск підготував для Української Греко-Католицької Церкви сюрприз, про який незабаром повідомить Апостольська столиця.

    Про це під час Літургії на свято Воскресіння Господнього у Патріаршому соборі Воскресіння Христового повідомив Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, повідомляє прес-служба УГКЦ.

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